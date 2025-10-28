Астраханца осудили за сотрудничество с разведкой Украины

Владимира Савина приговорили к 15 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Астрахани Владимира Савина к 15 годам лишения свободы за передачу информации об объектах инфраструктуры на юге РФ разведке Украины. Об этом сообщил представитель суда.

"Савин 16 ноября 2023 года решил установить и поддерживать отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант согласился прибыть на Украину и пройти обучение по огневой и минно-взрывной подготовке для покушения на жизнь депутата Думы Астраханской области, также он собирал и передавал информацию о морском торговом порте в Астраханской области и о строительстве подземного сооружения в Республике Крым.

В декабре 2023 года Савин направил представителю разведки анкету для вступления в запрещенную террористическую организацию "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

Фигурант был задержан на почте при получении поддельного удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.