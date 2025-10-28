На Камчатке нашли брошенный после жесткой посадки вертолет Robinson

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Вертолет Robinson, поврежденный и заваленный на бок, без экипажа и пассажиров обнаружили 25 октября недалеко от поселка Октябрьский на Камчатке. По этому факту проводится проверка, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного инцидента с вертолетом Robinson. 25 октября текущего года примерно в 11 км от поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района в Камчатском крае обнаружен вертолет Robinson без бортовых и регистрационных номеров. Транспортное средство располагалось на левой стороне. Экипаж и пассажиры на месте отсутствовали", - говорится в сообщении.

У вертолета обнаружены повреждения несущего винта и фюзеляжа. По предварительным данным, ущерб превышает 1 млн рублей. Камчатская транспортная прокуратура по этому факту организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Также поставлено на контроль установление обстоятельств произошедшего и выявление всех причастных лиц.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что по факту жесткой посадки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).