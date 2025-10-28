В Саратове задержали подростка по подозрению в покушении на убийство женщины

Злоумышленник ударил ножом в спину потерпевшую

САРАТОВ, 28 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство незнакомой женщины в центре Саратова. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в Telegram-каналах появились посты и видео о том, что неизвестный ударил девушку ножом на проспекте Столыпина - главной пешеходной улице в Саратове.

"В отношении 17-летнего жителя города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщили в управлении, добавив, что фигуранта задержали и доставили к следователю СК.

По версии следствия, вблизи одного из домов на улице Вольской в ходе конфликта злоумышленник ударил ножом в спину 35-летнюю женщину. Как отметили в управлении, пострадавшая оказала сопротивление, что помешало подростку "осуществить свой преступный умысел, направленный на убийство". Женщине понадобилась медицинская помощь.

С фигурантом провели следственные действия. Установлено, что ранее он не был знаком с пострадавшей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.