В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительница

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в двух населенных пунктах повреждены линии электропередачи и отключены подстанции

ГЕНИЧЕСК, 28 октября. /ТАСС/. Мирная жительница погибла в селе Рубановка Великолепетихского округа Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа в результате обстрелов киевского режима в Рубановке погибла 85-летняя женщина", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в двух населенных пунктах из-за украинских атак повреждены линии электропередачи и отключены подстанции. Без света остаются 5,8 тыс. человек. "Украинские военные также обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Князе-Григоровку, Корсунку, Малую Лепетиху, Старую Збурьевку и Таврийск", - перечислил глава Херсонщины.