У семьи экс-главы Кавказского района Кубани изъяли имущество на 739 млн рублей

Виталий Очкаласов нарушил законодательство о противодействии коррупции

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Защита семьи бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова не смогла обжаловать решение об изъятии имущества, оно вступило в силу, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее прокуратура добилась через Кропоткинский городской суд обращения в доход государства имущества бывшего главы Кавказского района Кубани, которое было зарегистрировано на его родственников.

"Представители ответчиков обжаловали решение в апелляционном порядке, подав в Верховный суд Российской федерации ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения указанного гражданского дела. Определением Верховного суда Российской Федерации гражданское дело было передано в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда, которая признала решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края законным и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

Как указывалось в исковых требованиях, бывший глава Кавказского района Виталий Очкаласов нарушил законодательство о противодействии коррупции. Будучи чиновником, он купил в том числе на контролируемой им территории района коммерческие предприятия ООО "Транспорт ", ЗАО "Агрофирма "Дружба ", ЗАО "Алексеетенгинское", ООО "Маяк Революции", ООО "Лосево", АО "Им. И. В. Мичурина", ОАО "Степное", ООО "Юг-Агропром", ООО "Агрофирма "Воздвиженская", ООО "Заречье", ООО "Им. И. В. Мичурина", ООО "Мичурина", ООО "Кубанская семечка" и фактически руководил ими. Прибыль он вкладывал другие бизнес-проекты, которые регистрировал на членов семьи. В итоге за счет доходов он приобрел и зарегистрировал на себя и своих родственников 135 земельных участков общей кадастровой стоимостью свыше 669 млн рублей и 17 объектов недвижимости кадастровой стоимостью более 70 млн рублей.

Очкаласов был главой Кавказского района Краснодарского края почти 15 лет, умер в мае 2024 года.