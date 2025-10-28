Жителя Коми подозревают в повторном демонстрировании экстремистской символики

Мужчина вновь показал запрещенные татуировки на своем теле, находясь в камере следственного изолятора

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 28 октября. /ТАСС/. Следственный отдел по городу Сосногорску управления СК РФ по Коми возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя по подозрению в неоднократной публичной демонстрации экстремистской символики. Он вновь публично демонстрировал соответствующие татуировки на своем теле, находясь в камере СИЗО, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в неоднократном публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСИН", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант, будучи подвергнутым административному наказанию за публичное демонстрирование татуировок на своем теле в виде экстремистской символики, вновь публично сделал это, находясь в камере следственного изолятора.