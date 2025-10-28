На западе Турции из-за землетрясения пострадали 26 человек

Жертв нет, сообщили в турецком МВД

АНКАРА, 28 октября. /ТАСС/. В результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир на западе Турции, которое произошло поздно вечером 27 октября, пострадали 26 человек, погибших нет. Об этом журналистам сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"В результате землетрясения 26 человек получили легкие травмы, погибших нет. Все пострадавшие выписаны из больниц. Обрушились четыре здания, три из которых были расселены еще в августе. Один дом на четыре квартиры разрушен. Произошло 12 афтершоков магнитудой 4 и выше", - сообщил министр. Он также сказал, что на горячую линию экстренной помощи после подземных толчков поступило 507 звонков, из которых 30 касались ущерба зданиям.

Ерликая сообщил, что центральные власти оказали финансовую поддержку в размере порядка $600 тыс. руководству провинции, чтобы оперативно решить вопросы с расселением жителей, чьи дома получили повреждения, и провести работы по ликвидации последствий землетрясения. Также, по его словам, после удара стихии в провинции на протяжении полутора часов не было электричества, но на данный момент эта проблема отсутствует.

Как сообщает телеканал NTV, с утра сотрудники Управления по ликвидации последствий ЧС проинспектировали здания в городе Сындыргы, где находился эпицентр землетрясения. Там обнаружено большое количество получивших повреждения строений. Специалисты проводят более детальное изучение состояния их конструкции и фундаментов.