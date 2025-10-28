На востоке Москвы из-за ДТП задерживались трамваи трех маршрутов

В департаменте транспорта города призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Трамваи трех маршрутов задерживались на востоке Москвы из-за ДТП, трассы следования транспорта временно изменены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Погонном проезде (в районе остановки "Погонный проезд") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 4, 7 и 46", - говорится в сообщении.

Маршруты временно были изменены. Пассажиров просили быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позднее движение восстановили.

"Восстановлено движение трамваев в Погонном проезде", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (15:38 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.