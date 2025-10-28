Сыну актера Вадима Демчога Вильяму утвердили приговор

Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой

Редакция сайта ТАСС

​МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор сыну актера Вадима Демчога Вильяму по уголовному делу о дропперстве, сообщил ТАСС его адвокат Владимир Шелупахин.

"Мосгорсуд определил признать приговор суда первой инстанции законным", - сообщил адвокат.

30 июня Вильям Демчог был осужден на два года колонии общего режима. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). В общей сложности мошенники завладели более чем 1,8 млн рублей, принадлежавших потерпевшему. Демчог признал свою вину и полностью компенсировал ущерб, причиненный потерпевшему.