На Урале задержали подозреваемого в ДТП, в котором погибли двое детей

Еще один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Полиция задержала водителя автомобиля, подозреваемого по делу о ДТП в Ревде Свердловской области, в котором погибли двое детей, еще один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным Госавтоинспекции Свердловской области, вечером 27 октября водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил наезд на тротуар, сбив троих детей, ожидавших разрешающий сигнал светофора.

"[Мужчина] задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещен под стражу в камеру ИВС. Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии [алкогольного опьянения]", - сообщил он, отметив, что за жизнь пострадавшего ребенка врачи продолжают бороться.

Ранее следственным отделом по городу Ревде СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.