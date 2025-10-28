Дело экс-замглавы Минобороны Попова начнут рассматривать 11 ноября

Генерал не признает вину в преступлениях

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд начнет слушание по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, должностных преступлений и других преступлений коррупционной направленности, 11 ноября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Дата начала судебного следствия по делу генерала Павла Попова назначена на 11 ноября", - сказано в судебном постановлении.

Следственные действия по уголовному делу в отношении Попова были завершены в конце августа. Генералу армии в окончательной редакции вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, материалы уголовного дела насчитывают 56 томов. Сам генерал Попов не признает вину в преступлениях.