СК завел дело о хищении более 1,6 млн рублей при ремонте дорог в Смоленске

Работы проходили по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора компании "АБЗ мастер" о хищении не менее 1,6 млн рублей при ремонте дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам региональных УФСБ и УМВД возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и владельца субподрядной организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2024 года в Смоленске по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был заключен контракт с организацией "АБЗ мастер". С целью хищения денег, выделенных на выполнение работ, подозреваемый предоставил заказчику акты и справки, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости используемой асфальтобетонной смеси. В результате фигурант совершил хищение средств федерального бюджета на сумму не менее 1,6 млн рублей.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.