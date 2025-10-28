На юго-востоке Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за возгорания

Предварительно, пострадавших нет

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании бизнес-центра на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В бизнес-центре на Угрешской улице произошло возгорание. Люди из здания эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Очаг возгорания находится на третьем этаже. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС РФ сообщили, что открытое горение было ликвидировано.

"Открытое горение ликвидировано, проводится проливка сгоревших конструкций", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в трехэтажном корпусе бизнес-квартала IQ-Park на Угрешской улице произошел пожар. В здании расположены офисы, склад и студия. Огонь охватил третий этаж здания, существовала угроза обрушения кровли. Площадь пожара достигла 450 кв. м. Пострадавших нет, эвакуировано 20 человек. Огонь тушат 50 человек и 17 единиц техники, задействованы подъемники.

Люблинская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара. Его причина будет выяснена по результатам пожарно-технической экспертизы.

В новость были внесены изменения (16:20, 16:42 мск) - добавлена информация о площажи возгорания, о локализации, ликвидации открытого горения.