В Чувашии арестовали подозреваемого в гибели двух пешеходов

Правоохранители полагают, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии опьянения

ЧЕБОКСАРЫ, 28 октября. /ТАСС/. Суд в Чувашии вынес решение об аресте жителя Алатыря, подозреваемого в совершении ДТП 26 октября, в результате которого погибли переходившие дорогу пожилая женщина и девочка-подросток. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканской прокуратуры.

ДТП произошло вечером 26 октября в Алатыре. По данным правоохранителей, водитель Ford Focus при движении по улице Гагарина сбил двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате погибли девочка 2011 года рождения и женщина 1948 года рождения.

"Постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

30-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения). Правоохранители полагают, что в момент происшествия подозреваемый находился в состоянии опьянения.