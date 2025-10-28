На северо-западе Москвы трактор наехал на пешехода на тротуаре

Женщина погибла

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Трактор наехал на женщину-пешехода на улице Маршала Василевского в Москве, от полученных травм она погибла на месте происшествия. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на улице Маршала Василевского в районе дома 17 водитель трактора совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась на тротуаре. В результате <...> женщина от полученных травм умерла на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.