Экс-главу управления матобеспечения Росгвардии приговорили к девяти годам

Мирзу Мирзаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии бывшего начальника управления материального обеспечения Росгвардии Мирзу Мирзаева, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

"Мирзаев признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство и получение взятки в особо крупном размере). Суд согласился с позицией государственного обвинителя - представителя военной прокуратуры Южного военного округа и приговорил Мирзаева к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишения права в течение 5 лет занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Помимо этого, с него взыскана сумма полученной им взятки в полном объеме в размере 140 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как установлено следствием и судом, с августа 2023 года по июль 2024 года Мирзаев, пользуясь своим служебным положением, путем вымогательства получил через посредников взятку в размере более 140 млн рублей от руководства коммерческой организации - исполнителя крупного государственного контракта на поставку для нужд ведомства быстровозводимых зданий. "Добиваясь передачи денег, подсудимый обещал генеральному директору строительной компании общее покровительство и попустительство по службе в виде беспрепятственного авансирования и приемки поставленной продукции, освобождения от штрафных санкций в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий государственного контракта и одновременно угрожал препятствиями в приемке и оплате выполненных работ, а также внесением фирмы в реестр недобросовестных поставщиков в случае неполучения им вознаграждения", - отметили в ведомстве.

Уголовные дела в отношении сообщников Мирзаева находятся на рассмотрении в суде, взяткодатель освобожден от уголовной ответственности.