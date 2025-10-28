Поджигателя бывшей квартиры Оксимирона приговорили к условному сроку

Суд установил, что мужчина получил заказ на поджог от неустановленного лица

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно мужчину, который весной поджег входную дверь в квартиру дома 24 на Социалистической улице в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в прошлом в квартире был зарегистрирован рэпер Мирон Федоров (творческий псевдоним Oxxxymiron, признан в России иностранным агентом).

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Черкашина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Об аресте Черкашина стало известно в начале мая. Как установил суд, заказ на поджог мужчина получил 30 апреля от неустановленного лица (его уголовное дело расследуется отдельно). Рано утром 1 мая Черкашин подошел ко входной двери квартиры, в которой находился ее нынешний жилец, и используя горючие материалы поджег дверное полотно, нанеся ущерб хозяевам в размере около 9 тыс. рублей.

Свою вину подсудимый признал, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему, возместив ущерб и моральный вред. Как рассказал Черкашин, заказчик помимо поджога поручил ему изобразить на стене рядом с квартирой знак скрипичного ключа и надпись с оскорблением в адрес Оксимирона. Сам поджог фигурант снимал на мобильный телефон для отчета перед заказчиком, однако денежного вознаграждения не получил. Также Черкашин пояснил, что действовал, как он сам полагал, из патриотических соображений, так как ранее в интернете видел сообщения о том, как другие люди устраивали поджоги предателям родины, иноагентам и тем, кто рекламирует казино.

В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили, что по ознакомлении с полным текстом приговора примут решение о его обжаловании.