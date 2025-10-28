В Астраханской области завели дело после смерти женщины, удалившей зуб в клинике

Следователи устанавливают обстоятельство случившегося

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти жительницы Астрахани, удалившей зуб в частной медицинской клинике. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"По данным следствия, 24-летняя местная жительница была госпитализирована в медицинское учреждение с жалобами на сильную зубную боль. Ранее астраханка удалила зуб в частной поликлинике. После оперативного вмешательства состояние женщины ухудшилось. Спустя непродолжительное время она скончалась", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельство случившегося.