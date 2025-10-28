В Дагестане завели дело об организации незаконной миграции

За денежное вознаграждение подозреваемые оформляли фиктивные документы для иностранных граждан

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное в отношении жителя Дагестана и гражданина одной из стран Центральной Азии об организации незаконной миграции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"Следственным отделом УФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции). По данным следствия, с апреля по декабрь 2024 года преступной группой, в состав которой вошли житель Дагестана и гражданин одной из стран Центральной Азии, организован канал незаконной миграции",- сказал собеседник агентства.

По его словам, за денежное вознаграждение подозреваемые оформляли фиктивные документы для иностранных граждан, послужившие основанием для продления сроков действия патентов на осуществление трудовой деятельности и позволившие им незаконно пребывать на территории Российской Федерации.

"В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде",- добавили в УФСБ.