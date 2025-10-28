В Воронеже осудят подорвавшего квартиру с целью скрыть убийство матери

Несовершеннолетний признал вину в полном объеме

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Нововоронежский городской суд рассмотрит дело 17-летнего юноши, в ноябре 2024 года устроившего пожар в квартире с целью скрыть совершенное им убийство матери. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Воронежской области и СУ СК по региону.

"В прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя города Нововоронежа. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "в", "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная в крупном размере), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога и взрыва). <…> Уголовное дело направлено в Нововоронежский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи установили, что ночью 3 ноября 2024 года юноша, находясь в квартире по улице Набережной в Нововоронеже, ножом и металлической гантелью нанес матери множественные удары по голове и шее, женщина умерла на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, спустя три дня злоумышленник открыл кран на газовой трубе и после того, как бытовой газ распространился по площади квартиры, с помощью зажигалки поджег газовоздушную смесь. С карты матери он перевел на свой счет 500 тыс. рублей. Взрыв и пожар привел к имущественному ущербу на сумму больше 25 млн рублей, как уточнили в прокуратуре, повреждены были 19 квартир, общедомовое имущество и 14 автомобилей.

"На предварительном следствии несовершеннолетний признал вину в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. (Ранее сообщалось, что для производства судебно-психиатрической экспертизы юноша помещался в профильный стационар - прим. ТАСС). Причиненный потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме. Следователем СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевших и свидетелей, протоколы следственных действий, заключения судебных экспертиз, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить несовершеннолетнего в совершении данных преступлений", - говорится в сообщении СК.