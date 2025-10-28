Суд Латвии приговорил экс-депутата к сроку за якобы призыв жертвовать ВС РФ

Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд в Латвии приговорил бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука к двум годам лишения свободы за якобы призыв жертвовать средства на нужды Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, суд пришел к заключению, что Кузьмук разместил в своем Telegram-канале призыв другого пользователя о поддержке российской армии. Бывшему депутату было предъявлено обвинение "в прямом или косвенном сборе или передаче финансовых средств стороне, участвующей в вооруженном конфликте за пределами Латвии". Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

В феврале 2024 года Рижский городской суд оправдал экс-депутата, однако прокуратура обжаловала это решение.