В Красноярске бизнесмена обвиняют в хищении полезных ископаемых

Мужчина вместе с сообщниками украл более 6,5 млн куб. м песчано-гравийной смеси, сообщили в СК

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Директор компании в Красноярском крае обвиняется в хищении полезных ископаемых на сумму 3,3 млрд рублей. Мужчина вместе с сообщниками похитил более 6,5 млн куб. м песчано-гравийной смеси, сообщает СК РФ.

"В Красноярске директор коммерческой организации обвиняется в хищении полезных ископаемых на сумму более 3,3 миллиардов рублей. Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров. Он обвиняется в совершении хищения полезных ископаемых группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). <…> В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В ведомстве не назвали имя директора компании. Однако сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря директору компании "Енисей-М" М. М. Абасову. "Рассмотрен материал в отношении Абасова М. М., работающего генеральным директором ООО "Енисей-М", являющегося депутатом Емельяновского окружного совета депутатов первого созыва, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 158 УК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2025 года участники уголовного дела, в нарушение условий лицензии на добычу полезных ископаемых - песчано-гравийной смеси, а также после истечения срока ее действия с помощью специализированной техники похитили эту смесь на трех земельных участках в Березовском районе Красноярского края. "В результате фигуранты похитили более 6,5 млн куб. метров песчано-гравийной смеси стоимостью более 3,3 млрд рублей. Похищенными полезными ископаемыми они распорядились по своему усмотрению", - пояснили в СК.