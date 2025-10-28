Генконсульство России в Стамбуле не получало данные о пострадавших россиянах

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции 27 октября вечером

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Данные о российских гражданах, которые могли пострадать при землетрясении в провинции Балыкесир на западе Турции, в генконсульство РФ в Стамбуле не поступали. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Информации о пострадавших при землетрясении россиянах из турецких полномочных органов в генконсульство не поступало", - сказали в дипмиссии.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 27 октября вечером. Его эпицентр находился в городе Сындыргы провинции Балыкесир, толчки ощущались в районе Мраморного моря, в том числе в Стамбуле. Как сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая, жертв в результате землетрясения нет, травмы получили 26 человек. От подземного толчка обрушились четыре здания, три из них ранее были расселены.