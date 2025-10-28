Жителей Приморья будут судить заочно за контрабанду краба на 1,2 млрд рублей

На имущество обвиняемых наложен арест

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде краба и уклонении от уплаты таможенных платежей утверждено в Генеральной прокуратуре РФ, сообщается на сайте ведомства. Дело будет направлено в Хасанский районный суд Приморского края для заочного рассмотрения.

"В Генпрокуратуре России утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя и одного из участников <...> организованной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Обвиняемые <...> в период с 2012 по 2016 год незаконно переместили через границу в Республику Корея <...> живого краба-стригуна опилио весом 3,2 тыс. тонн и стоимостью 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 147 коммерческих партий живого краба были проданы по рыночной цене, а участники группы предоставили в таможенные органы документы с занижением цены. Таможенные платежи на сумму 72,9 млн рублей также не были уплачены, добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что организованная группа была создана в Приморье в 2012 году, ее участники скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. На имущество обвиняемых стоимостью более 436 млн рублей наложен арест.

Уголовные дела в отношении четырех других участников организованной группы уже переданы в суд, на их имущество также наложен арест, сообщили ранее в Генпрокуратуре.