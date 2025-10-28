У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

СИДНЕЙ, 28 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в море Банда у берегов Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился на расстоянии 388 км к юго-востоку от города Амбон, где проживают около 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 144 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.