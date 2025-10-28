Жителя Севастополя осудили за мошенничество с ущербом более 45 млн рублей

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Севастополя к девяти годам лишения свободы за то, что под предлогом выгодной продажи выманил у владельцев и присвоил более 20 автомобилей общей стоимостью более 45 млн рублей, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"В Севастополе вынесен приговор в отношении посредника, который под предлогом перепродажи похитил у владельцев 23 автомобиля. Установлено, что мужчина оказывал посреднические услуги в сфере купли-продажи транспортных средств с пробегом в городе Севастополе. В период с мая 2021 года по январь 2023-го под предлогом выгодной продажи в короткие сроки осужденный получил у владельцев 22 транспортных средства и документы к ним. Еще один автомобиль был передан ему для проведения химчистки салона", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, мужчина занимался перепродажей много лет, но в случае с этими автомобилями взятые на себя обязательства не выполнил: ни машины, ни деньги от их продажи он потерпевшим не отдал. "Таким образом, причинен ущерб на общую сумму свыше 45,5 млн рублей. Гагаринский районный суд города Севастополя с учетом доводов государственного обвинителя назначил виновному лишение свободы на срок девять лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу", - добавляется в сообщении.

По данным прокуратуры, 43-летний мужчина признан виновным по ч. 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в том числе в крупном и особо крупном размерах) и по статье 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

По данным УМВД России по городу Севастополю, мужчина действительно специализировался на купле-продаже подержанных машин, обладал необходимым опытом в этом бизнесе и даже арендовал демонстрационную площадку. Именно поэтому пострадавшие передавали ему автомобили, ключи и даже документы на транспортные средства. В полиции ранее отмечали, что несколько лет назад он уже отбывал уголовное наказание за аналогичное преступление.