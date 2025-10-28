Дело бывшего вице-премьера Ставрополья направили в суд

Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Об этом журналистам сообщили в надзорном ведомстве.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2018 года обвиняемый в городе Ставрополе попросил в долг у местного предпринимателя денежные средства. Потерпевший, учитывая должностное положение потенциального заемщика, доверился последнему и передал ему свыше 7,4 млн рублей с условием их возврата в течение двух месяцев.

"При этом бывший госслужащий денежные средства коммерсанту возвращать не намеревался, такой возможности не имел в связи с крупными долговыми обязательствами на сумму более 12,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.