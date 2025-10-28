Жителя Москвы обвинили в многолетнем истязании несовершеннолетних дочерей

Фигурант задержан, с ним проведены следственные действия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мужчина из Москвы обвиняется в истязании двух несовершеннолетних дочерей на протяжении пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы 1982 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с июня 2020 года по октябрь 2025 года мужчина в квартире в Шипиловском проезде жестоко обращался со своими несовершеннолетними дочерьми и избивал их. Через продолжительное время мама девочек обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время фигурант задержан. С ним проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение.