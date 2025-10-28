Кандидата в премьеры Армении Амбарцумяна арестовали после поездки в РФ

Согласно обвинению, он якобы препятствовал движению граждан в Ереван, где проводил митинг тогда еще оппозиционный политик, а после этого премьер-министр Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 28 октября. /ТАСС/. Полиция Армении арестовала мэра общины Масис, кандидата в премьеры от оппозиционных парламентских фракций "Честь имею" и "Армения" Давида Амбарцумяна после выхода из салона самолета, завершившего рейс Москва - Ереван. Соответствующее видео в Telegram-канале выложил его соратник, член движения "Мы бдительны" Нарек Малян.

"Я так и знал, что вы придете именно сюда", - сказал Амбарцумян полицейским, которые встречали его.

25 октября армянский суд решил заключить Амбарцумяна под стражу на 6,3 года по делу, возбужденному против него еще в 2018 году. Согласно обвинению, Амбарцумян якобы препятствовал движению граждан в Ереван, где проводил митинг тогда еще оппозиционный политик, а после этого премьер-министр Никол Пашинян. Если бы суд решил арестовать его на шесть лет, то оппозиционный политик остался на свободе из-за срока давности. Ссылаясь на данный факт, его соратники заявляют, что ереванский суд выполнил политический заказ властей.

Амбарцумян был выдвинут кандидатом в премьеры Армении сначала фракцией "Честь имею", позже за него подписала и другая фракция "Армения". Именно он должен стать главой армянского кабмина, если оппозиционные силы смогут собрать достаточное количество подписей для импичмента Никола Пашиняна.