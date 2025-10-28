ТАСС: в Перми в квартире вышедшего из колонии убийцы обнаружили тело

Михаил Малышев освободился из колонии в октябре 2022 года

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Тело мужчины найдено в квартире в Перми, где после отбытия срока вновь поселился убийца и каннибал Михаил Малышев, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Да, там [было обнаружено тело мужчины]", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю ТАСС сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Кировском районе города Перми.

В 2000 году суд приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы по обвинению в двух убийствах. Мужчина освободился из колонии в октябре 2022 года.