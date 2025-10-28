В Омске завели дело о нарушении закона о рекламе из-за ролика в Instagram

По мнению УФАС, ролик содержал признаки рекламного контента и был размещен уже после вступления поправок в силу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Омское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело по признакам нарушения закона "О рекламе" в отношении индивидуального предпринимателя, разместившего видео с распаковкой косметики в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). С материалами дела ознакомился ТАСС.

Согласно определению ведомства, на странице блогера было опубликовано видео, где демонстрировались товары брендов косметики, в названии одного из которых есть название города США.

По мнению антимонопольного органа, ролик содержал признаки рекламного контента и был размещен 3 сентября 2025 года - уже после вступления в силу поправок, запрещающих размещение рекламы на платформах, принадлежащих организациям, признанным экстремистскими.

В документе отмечается, что блогер является как рекламодателем, так и рекламораспространителем.

Также УФАС усмотрело нарушение части 16 статьи 18.1 закона "О рекламе", поскольку публикация не сопровождалась обязательной пометкой "реклама" и не содержала указания на рекламодателя.

1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения в законодательство, которые запрещают распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций.