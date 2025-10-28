Трудинспекция нашла нарушения в охране техникума, где студент напал на педагогов

Заведено административное дело

АРХАНГЕЛЬСК, 28 октября. /ТАСС/. Государственная трудовая инспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) завершила расследование о нападении на педагогов бывшего студента в Архангельском техникуме строительства и экономики, обнаружены нарушения, заведено административное дело, сообщили журналистам в ведомстве.

"В ходе расследования установлено, что пропуск лиц в здание техникума осуществляется сотрудниками частной охранной организации. При этом работодателем не разработаны мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков и алгоритм действий работников при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, - указано в сообщении. - Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ в отношении виновных лиц".

По версии следствия, утром 29 сентября ранее отчисленный из учебного заведения Корюков прошел в здание техникума, предъявив студенческий билет. С ножом в руках он зашел в аудиторию, где проходило занятие, и нанес не менее трех ударов в область груди преподавательнице, затем покинул аудиторию. Когда он шел к выходу из здания, ему преградила путь другая преподавательница, которой он также нанес ножевое ранение. В последующем Корюков был задержан учащимися неподалеку от здания учебного заведения.

Потерпевшими признаны четверо человек: два преподавателя и двое ребят, которые задерживали нападавшего. 30 сентября Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал Корюкова на два месяца.