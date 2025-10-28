Энергопотребление ограничат в некоторых регионах Украины 29 октября

При этом энергетическая компания "Укрэнерго" не уточнила, где именно будут ограничения

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ограничения энергопотребления будут введены 29 октября в некоторых областях Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Завтра, 29 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления [электроэнергии]", - говорится в сообщении в Telegram-канале. При этом в компании не уточнили, в каких регионах вводятся ограничения.

В "Укрэнерго" добавили, что графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 22:00 (с 09:00 до 23:00 мск), а ограничения мощности для промышленных потребителей с 07:00 до 22:00 (с 08:00 до 23:00 мск).

Массовые многочасовые отключения света начались в некоторых регионах Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.