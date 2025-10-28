Директора азовской школы, где в столовой установили таблички, отстранили

По поручению губернатора региона дальнейшую работу с подрядчиком, организующим питание, будут обсуждать с привлечением родительского сообщества

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Азова Ростовской области отстранили от исполнения обязанностей директора школы, в столовой которой установили таблички "Малоимущие" и "СВО" на обеденных столах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в одной из школ Азова Ростовской области в столовой на столах установлены таблички "Малоимущие" и "СВО". Прокуратура Ростовской области организовала проверку. Губернатор региона Юрий Слюсарь назвал ситуацию дискриминацией, отметив, что таблички унижают детей.

"Директор школы отстранена от исполнения обязанностей", - сказали ТАСС в пресс-службе.

По поручению Слюсаря дальнейшую работу с подрядчиком, организующим питание, будут обсуждать с привлечением родительского сообщества.