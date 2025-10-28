Министр по ЧП: снег помешал добраться до застрявших на Авачинском перевале

Спасатели приняли решение переждать до улучшения погоды, сообщил Сергей Лебедев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Спасатели Камчатки на снегоболотоходе "Кречет" из-за плохой погоды не дошли всего 1,5 км до застрявших на Авачинском перевале туристов. Об этом сообщил министр по ЧП в регионе Сергей Лебедев у себя в соцсетях.

"Причина - отсутствие видимости, сильный снег зарядами и ветер. Спасатели пытались дойти пешком, но и пешком тоже невозможно. У подножья вулкана сильная низовая метель. С застрявшими туристами есть радиосвязь. Спасатели приняли решение переждать до 6 утра, до улучшения погоды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на помощь основной группе спасателей направилась дополнительная группа КГКУ "ЦОД" на снегоходах. Видимость и погодные условия ожидаются к улучшению в период с 6 до 9 утра. Спасательная операция продолжается.