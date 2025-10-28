В Нижнем Новгороде в квартире пятиэтажного дома взорвался газ

Пострадал один человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Взрыв газа без последующего горения произошел в квартире пятиэтажного дома в Нижнем Новгороде. В результате пострадал один человек, повреждено остекление двух оконных проемов и межкомнатной перегородки, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ЧП в квартире в пятиэтажном доме на улице Львовской поступило около 20:00 мск.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что при проведении ремонтно-строительных работ произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия пострадал один человек (мужчина, 1990 года рождения), повреждено остекление двух оконных проемов и межкомнатной перегородки", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что несущие конструкции дома не повреждены.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, разрушений в доме не произошло, взрыва не было, "именно хлопок".

Как сообщили в администрации Автозаводского района, жители 1-4 этажей подъезда находятся в своих квартирах. Пострадавшего мужчину - хозяина квартиры на пятом этаже, где случился хлопок, - доставили в больницу. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает. Родственники мужчины решили остаться у знакомых. По информации администрации, хозяйка другой квартиры на пятом этаже на момент ЧП была у родственницы, еще в одной квартире никто не проживает.

"По информации, которая будет уточняться, принято решение о проведении необходимых ремонтных работ силами ДУКа (управляющей компании - прим. ТАСС)".