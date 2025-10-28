Суд в Балашихе начнет рассмотрение дела о хищении 317 млн рублей у Долиной

Заседание запланировали на 29 октября в 14:30 мск

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Балашихинский городской суд Московской области приступит к слушанию уголовного дела о мошенничестве на 317 млн рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание в отношении четырех фигурантов дела запланировано на 29 октября в 14:30 мск", - сказал собеседник агентства. Ранее материалы в отношении четырех обвиняемых поступили для рассмотрения в Мещанский суд Москвы, который установил территориальную подсудность в Подмосковье, направив уголовное дело в Балашихинский городской суд.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам фигуранта, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал так называемым дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций. Установлено, что после поступления на карту Основе денег в начале апреля прошлого года он приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 млн рублей, которые перевел соучастникам.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы с 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение у певицы Долиной денежных средств на сумму 175 млн 120 тыс. рублей. Они также лишили артистку права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 млн рублей.

Дело было возбуждено в день обращения Долиной в правоохранительные органы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Цырульникову. Затем был арестован 27-летний Каменецкий, который привлек 43-летнего Леонтьева и давал ему указания, а на его карту певица перевела 10 млн рублей. Они признали вину. Кроме того, Каменецкий подал заявление о заключении контракта с Министерством обороны и направлении его в зону специальной военной операции.

Цырульникова также обвиняется в совершении еще трех аналогичных преступлений в отношении двух столичных пенсионерок (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Так, 19 июля 2024 года она забрала на Краснопресненской набережной у введенной в заблуждение пенсионерки 2,7 млн рублей. А 27 июля 2024 года Цырульникова встретилась в Балашихе с введенной в заблуждение женщиной и, выдавая себя за сотрудницу Росфинмониторинга, похитила у нее 8,2 млн рублей, назвав кодовое слово. Затем у этой же потерпевшей обвиняемая попыталась похитить еще 4,5 млн рублей, но в момент передачи денег была задержана.

Квартира, иск и деньги

13 августа прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали ее перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования об оспаривании сделок по отчуждению квартиры Долиной к 34-летней Полине Лурье - матери-одиночке, которая приобрела у певицы недвижимость. Право собственности ответчика на спорное имущество районный суд прекратил и признал за Долиной, вернув ей квартиру. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн рублей. Решение суда первой инстанции признано законным в апелляции и вступило в силу, оно обжаловано в кассации.

В конце сентября Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу Долиной по иску надзорного ведомства о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении у певицы денег. Требования были заявлены к двум фигурантам дела, а также к восьмерым дропперам, один из которых умер до вынесения решения по иску.