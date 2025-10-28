Спасатели добрались до застрявших на Авачинском перевале туристов

Туристов доставляют до автодороги, сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Спасатели добрались до туристов, которые застряли на Авачинском перевале на Камчатке. Об этом сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев у себя в соцсетях.

"Доставляют их до автодороги. Тоже небыстрое мероприятие, но, как говорят <...>: домой и собаки быстрее бегут", - говорится в сообщении.

Накануне три автомобиля, в которых находились четыре человека, застряли в пургу в районе Авачинского перевала в Камчатском крае.