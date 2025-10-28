Копайгородский незаконно обогатился на более 1,6 млрд рублей на должности мэра

Он стал владельцем элитной, коммерческой недвижимости, значительного количества денежных средств, дорогостоящих автомобилей, предметов роскоши и ювелирных изделий

Редакция сайта ТАСС

© Суды общей юрисдикции/ ТАСС, архив

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Алексей Копайгородский в должности мэра Сочи незаконно стал владельцем элитной, коммерческой недвижимости, значительного количества денежных средств, дорогостоящих автомобилей, предметов роскоши, наручных часов зарубежных производителей и ювелирных изделий. Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов дела, сумма незаконно приобретенных Копайгородским активов составляет свыше 1,6 млрд рублей.

"Установлено, что Копайгородский А.С. фактически является владельцем элитной, коммерческой недвижимости, в том числе жилых, нежилых помещений и земельных участков в Краснодарском крае, Ленинградской области, в Санкт-Петербурге и Москве, значительного количества денежных средств, в том числе в иностранной валюте, дорогостоящих автомобилей, предметов роскоши, наручных часов зарубежных производителей, ювелирных изделий и иных предметов. При этом информация о фактическом владении данным имуществом Копайгородским скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались", - говорится в документах.

Также в материалах дела указано, что заработная плата являлась единственным источником дохода экс-мэра, а для сокрытия полученного им преступным путем имущества и дорогостоящей недвижимости он оформил статус индивидуального предпринимателя супруге Янине Копайгородской и своей матери.

"Копайгородский А.С. и Давлатова Я.Н. с целью сокрытия его реального имущественного положения и осуществления совместной коммерческой деятельности решили оформить Давлатовой Я.Н. статус индивидуального предпринимателя, 12 мая 2021 года она получила статус индивидуального предпринимателя по покупке и продаже земельных участков", - следует из материалов. С 2023 по 2024 год супруга являлась учредителем и генеральным директором компаний, основным видом деятельности которых является предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, легкового такси, гостиниц, ресторанов и кафе.

Кроме того, с целью сокрытия своих доходов Алексей Копайгородский и его супруга 6 сентября 2023 года заключили брачный договор, согласно которому доходы последней, полученные от деятельности хозяйственных обществ, предпринимательской деятельности признаются ее раздельной собственностью, его согласие для совершения сделок не требуется. Согласно брачному договору, все имущество супругов, приобретенное до заключения брака, а также полученное в наследство, в дар или иным безвозмездным способом, является их раздельной собственностью.

Об иске

Как установила Генпрокуратура, до вступления Копайгородского в должность главы Сочи, а также в период его службы в должности сочинского градоначальника у него самого и членов его семьи дорогостоящего имущества и накоплений денежных средств в российских рублях, а также иностранной валюте не имелось. При этом какого-либо дорогостоящего имущества, крупных накоплений за указанный период Копайгородским не задекларировано. Проверка сведений Копайгородского о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019-2023 годы выявила явное несоответствие его расходов полученным доходам.

Генпрокуратура РФ требует обратить активы бывшего мэра Сочи Копайгородского, его родственников, доверенных лиц, помощников, а также ряда физических и юридических лиц на сумму 1 673 633 247 рублей 82 копейки в доход государства. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, в перечне активов числятся 77 объектов недвижимости, в числе которых элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге и 5 автомобилей Mercedes. При этом Копайгородский не имел зарегистрированное право собственности на какое-либо недвижимое имущество, а также транспортные средства.