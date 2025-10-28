В Миссисипи ищут сбежавшую из перевернутого грузовика агрессивную обезьяну

В Тулейнском университете утверждают, что она не заразна

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Грузовик с "агрессивными" подопытными обезьянами перевернулся в штате Миссисипи. Об этом сообщил офис шерифа округа Джаспер (штат Миссисипи) в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Грузовик, перевозящий обезьян из Тулейнского университета, перевернулся, - говорится в заявлении. - Сообщается, что несколько обезьян сбежали. <...> Они агрессивны и представляют потенциальную угрозу здоровью".

Телеканал ABC News уточнил, что в грузовике находились макаки-резусы, обычно эти приматы весят около 7,7 кг, их часто используют в качестве подопытных в медицинских исследованиях.

Впоследствии местные власти уведомили, что "все сбежавшие обезьяны, кроме одной, были уничтожены". Университет в свою очередь сообщил, что приматы не были заразны.