Военный суд рассмотрит дело банды Христева

Расследование уголовного дела в отношении 11 фигурантов завершено

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении участников банды Павла Христева, состоящей из представителей силовых структур и с 1998 года занимавшейся похищениями и убийствами людей, поступило для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

"Расследование уголовного дела в отношении 11 фигурантов завершено и поступило в военный суд в Москве для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе суда подтвердили ТАСС поступление материалов дела, отметив, что дата судебного заседания пока не назначена. На скамье подсудимых - Александр и Павел Христевы, Алексей Алпатов, Сергей Анисимов, Сергей Волостных, Дмирий Кушаков, Владимир Новгородов, Ирина Егорова, Максим Пикалов, Иван Пилипюк и Алексей Кузнецов.

В зависимости от роли в совершенных преступлениях фигурантам предъявлены обвинения в убийствах, разбое, умышленном уничтожении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, незаконном обороте наркотических веществ, а также в бандитизме (статьи 105, 162, 167, 222, 222.1, 228, 209 УК РФ). Уголовное дело в отношении заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и четверых других фигурантов выделено в отдельное производство.

О банде

В МВД в декабре 2023 года сообщили, что полицейские задержали лидера и других участников банды, специализирующейся на совершении тяжких преступлений с 1998 года, которым инкриминируется более 30 эпизодов. Ее лидерами стали бывший военнослужащий и сотрудник спецназа СОБР.

В состав банды вошли около 20 человек, среди которых действующие сотрудники органов внутренних дел, бывшие военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. Среди задержанных назывались и действующие сотрудники Росгвардии, перешедшие в ведомство из МВД. В их числе - начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Гром" ГУНК МВД).

В списке преступлений банды - убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцове Московской области, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, убийства нескольких лиц, занимавших высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 год, а также похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.