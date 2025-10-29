У Копайгородских изъяли 62,2 млн рублей, $40 тыс. и более 2 тыс. евро

Деньги обнаружили в квартирах экс-мэра Сочи

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в ходе проведения обысков в квартирах экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и Янины Копайгородской, а также ее старшего сына обнаружили и изъяли 62,2 млн рублей, $40 тыс. и более 2 тыс. евро. Это следует из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов дела.

"Денежные средства в российских рублях в общей сумме 62 250 000 рублей, в иностранной валюте, а именно 2 100 евро и $40 000 изъяты и хранятся на специальном счете следственного департамента МВД России", - говорится в документах.

Так, в квартире Копайгородского в Луганске были обнаружены и изъяты 575 тыс. рублей, а в сочинской квартире Янины Копайгородской силовики обнаружили 13 млн 695 тыс. рублей и 2 100 евро. Вместе с тем больше всего денежных средств было обнаружено в двух квартирах старшего сына Копайгородской в Москве и Санкт-Петербурге. В столичной квартире на Цветном бульваре правоохранители обнаружили и изъяли 42 млн 480 тыс. рублей, а в петербургской квартире на Миллионной улице - 5,5 млн рублей и $40 тыс.