Бастрыкин потребовал доклад по делу о заражении гепатитом на Камчатке

Предоставить доклад поручили руководителю регионального СК Владимиру Кулакову

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Камчатскому краю Владимиру Кулакову предоставить доклад о предварительных результатах расследования дела, возбужденного после случаев заражения пациентов онкологического диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По факту халатности сотрудников краевого онкологического диспансера следственными органами СК России по Камчатскому краю продолжается расследование уголовного дела (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю Кулакову В. В. представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Накануне губернатор Камчатского края Владимир Солодов на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ заявил, что число пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, по данным Минздрава, выросло с 50 до 167.