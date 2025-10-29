Ямайку объявили зоной бедствия после прохождения урагана "Мелисса"

Премьер-министр карибского государства Эндрю Хоулнесс сообщил, что принял превентивные меры

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 29 октября. /ТАСС/. Власти Ямайки после прохождения урагана пятой категории "Мелисса" объявили страну зоной бедствия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице премьер-министра карибского государства Эндрю Хоулнесса в Х.

"Действуя в соответствии с рекомендацией Управления по готовности к стихийным бедствиям и управления в чрезвычайных ситуациях, <...> премьер-министр Эндрю Хоулнесс объявил Ямайку зоной бедствия в соответствии с Законом об управлении рисками стихийных бедствий. Это заявление вступает в силу 28 октября 2025 года", - отмечается в заявлении.

"Первоочередной задачей правительства всегда является безопасность и благополучие каждого ямайца. Мы приняли превентивные меры, объявив [страну] зоной, находящейся под угрозой, когда стихия приближалась к Ямайке. Ураган "Мелисса", беспрецедентной <...> категории, сейчас находится здесь и движется по острову", - указал премьер-министр.

Ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник. Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. В настоящий момент "Мелисса" движется на северо-северо-восток по направлению к восточной части Кубы, а далее, по прогнозу метеорологов, направится в сторону Багамских островов.