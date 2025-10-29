В Москве начался суд над главой букмекерской компании "Мелбет"

Игоря Ляпустина обвиняют в мошенничестве на 90 млн рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении генерального директора букмекерской компании "Мелбет" Игоря Ляпустина, обвиняемого в хищении путем мошенничества 90 млн рублей. Как уточнил ТАСС один из участников процесса, подсудимый вину не признает.

"Тушинский районный суд столицы приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении Ляпустина Игоря Витальевича. После оглашения обвинительного заключение подсудимый заявил, что не признает вину в инкриминируемом ему преступлении", - сказал собеседник агентства

Ляпустину в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Дело слушается во второй раз, так как ранее другой судья вернул материалы в прокуратуру. Однако Мосгорсуд счел это решение незаконным и вернул в тот же суд, но другому судье.

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении Ляпустина стало заявление на него в полицию от экс-главы "Мелбета" Александра Градуленко, который пожаловался следователям на мошеннические действия со стороны директора букмекерской компании. Ущерб он оценил в 90 млн рублей невыплаченных ему дивидендов. Градуленко в настоящее время принадлежат чуть более 50% акций.

Ляпустин был задержан правоохранительными органами в начале прошлого года. Суд избрал ему тогда запрет определенных действий. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Вину он категорически отрицал с момента своего задержания.

Согласно информации из Единого реестра юридических лиц, Ляпустин является гендиректором двух предприятий, связанных с букмекерским бизнесом: ООО "Мелофон" и ООО "Твоя ставка". При этом он владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками. Кроме этого, компания "Мелбет" выступает титульным партнером ФНЛ - второго по значимости российского футбольного дивизиона.