Экс-главу государственной дорожной организации Приангарья осудили за коррупцию

Юлию Гордину приговорили к 12 годам лишения свободы

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Бывшего директора регионального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" Юлию Гордину осудили к 12 годам лишения свободы за получение взятки в 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"Октябрьский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы. Она признана по п. "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 17 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 7 лет. Подсудимая взята под стражу в зале суда", - сообщили в ведомстве, добавив, что суд конфисковал в пользу государства денежный эквивалент взятки.

В СУ СК РФ по области сообщили ТАСС, что в 2020 году подсудимая получила от руководителя коммерческой организации через двух посредников взятку в размере 3,5 млн рублей за заключение государственного контракта и беспрепятственное подписание акта сдачи-приемки фактически невыполненных работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Иркутской области.

При этом Гордина достоверно знала, что изготовленная программа является неработоспособной и техническому заданию не соответствует. Несмотря на это, она перечислила из государственного бюджета на расчетный счет фирмы-разработчика 39 млн руб., которые руководитель компании потом похитил. Предприниматель был осужден на 3,5 года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.