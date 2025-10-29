Развлекательный центр выплатит 1,6 млн рублей родителям пострадавших детей

Несовершеннолетние получили травмы при эксплуатации игрового оборудования

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Семейно-развлекательный центр, расположенный в Заельцовском районе Новосибирска, выплатит 1,6 млн рублей компенсации родителям, чьи два ребенка пострадали там. Об этом сообщила областная прокуратура.

Установлено, что в результате несоблюдения требований безопасности при эксплуатации игрового оборудования дети получили различные травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"В результате рассмотрения дела между сторонами заключено и судом утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым организация обязалась выплатить родителям пострадавших детей компенсацию в размере 1,6 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.