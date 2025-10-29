Иск на 153 млн рублей подан к фигурантам дела о хищении денег на фортификациях под Курском

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. АО "Корпорация развития Курской области" подала гражданский иск к бывшему руководителю корпорации Владимиру Лукину, его бывшим заместителям Игорю Грабину и Дмитрию Спиридонову, а также к экс-руководителю ООО "КТК Сервис" Андрею Воловикову, обвиняемым в хищении денежных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Гражданским истцом, признанным потерпевшим, заявлен иск на сумму 152,8 млн рублей к Лукину В. В., Грабину И. В., Воловикову А. Н. и Спиридонову Д. Ю.", - сказано в документе. Для обеспечения гражданского иска арестовано имущество и счета обвиняемых. АО "Корпорация развития Курской области" находится в процессе ликвидации на основании решения губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Ленинский суд города Курска рассматривает уголовное дело в отношении четырех фигурантов, обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой денежных средств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения), а именно 152,8 млн рублей.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость выполняемых работ. В дальнейшем они в составе организованной группы похитили денежные средства, выделенные на строительство фортификационных сооружений.