Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Беспилотную опасность отменили на территории Северной Осетии. Также отменен режим "Ковер" в аэропорту Владикавказа, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Отбой беспилотной опасности. Отменен также режим "Ковер" в аэропорту "Владикавказ". Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал он в своем телеграм-канале.

Опасность объявлялась в регионе 28 октября в 23:37 мск.