Главу района Хакасии задержали по подозрению в превышении полномочий

Заведено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Главу Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы.

Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Главы Аскизского района Республики Хакасия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. п. "е", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности) <…> Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в марте 2022 года между администрацией района и строительной компанией был заключен контракт на строительство школы стоимостью 1,1 млрд рублей. Размер аванса составил 10%. Затем размер аванса был увеличен до 90%. При этом следователи считают, что Челтыгмашев знал о существенном отставании подрядчика от графика выполнения работ. "По завершении срока действия контракта установлено, что строительство школы не завершено, а стоимость невыполненных работ составила более 460 миллионов рублей. В результате действий подозреваемого бюджету Республики Хакасия причинен ущерб в указанном размере", - добавили в ведомстве.

В полиции также расследуется уголовное дело в отношении подрядчика по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

О Челтыгмашеве

Челтыгмашев родился 3 марта 1957 года в селе Таштып в Хакасии. Закончил Красноярский политехнический институт по специальности "Инженер-механик строительно-дорожных машин". В 2002 году был впервые избран главой Аскизского района, в 2009 году был назначен зампредом регионального правительства, позже вновь вернулся на должность главы района.

В январе 2023 года стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По информации следствия, житель Саяногорска вместе со своим приятелем двигался на автомобиле по автодороге Белый Яр - Бея - Аскиз. Автомобиль заглох, и потерпевший попытался остановить двигавшуюся навстречу машину главы района. В условиях темного времени глава района, как считают следователи, не заметил мужчину и совершил наезд на него. Глава района заявлял ТАСС, что мужчина выскочил на дорогу неожиданно, при этом он был нетрезв. Челтыгмашев вызвал на место ДТП полицию и медиков. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где позднее скончался от полученных травм. В марте 2023 года дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Согласно заключению автотехнической судебной экспертизы, в условиях места происшествия водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением. Кроме того, потерпевший не включил аварийную сигнализацию на своем автомобиле, не имел предметов со световозвращающими элементами.